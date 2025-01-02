Оппозиция Южной Кореи потребовала немедленного ареста отстраненного от власти президента

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Основная оппозиционная Демократическая партия Южной Кореи призвала немедленно заключить под стражу отстраненного с поста президента Юн Сок Ёля, на арест которого ранее выдали ордер, сообщает в четверг Yonhap.

"На встрече, посвященной политике партии, лидер ее фракции в парламенте Пак Чхан Дэ жестко раскритиковал заявления Юн Сок Ёля и призвал немедленно его арестовать", - информирует агентство.

"Зачинщик Юн Сок Ёль подстрекает к бунту, прячась в своей резиденции и отказываясь подчиниться законным предписаниям государственных институтов, вместе с тем призывая население сражаться за него", - заявил председатель политического комитета Джин Сон Чжун, добавив, что арест Юн Сок Ёля является "ключевым приоритетом".

Западный окружной суд Сеула во вторник выдал ордер на арест Юн Сок Ёля. Теперь у Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO), составленному из сотрудников полиции и Минобороны, есть неделя на его исполнение. В CIO отмечали, что могут задействовать полицейские силы, если охрана Юн Сок Ёля помешает взять его под стражу.

Накануне Юн Сок Ёль направил своим сторонникам, собравшимся возле президентской резиденции, письменное послание, в котором пообещал продолжать бороться против антигосударственных сил, которые, по его мнению, представляют угрозу для Южной Кореи. В четверг его юристы обнародовали заявление, согласно которому ордер на арест не имеет законной силы, поскольку CIO не может расследовать обвинения в мятеже. В команде юристов подчеркнули, что если CIO задействуют полицейских против Юн Сок Ёля, то превысит свои полномочия, а охрана Юн Сок Ёля сама может задержать офицеров полиции.

По мнению ряда наблюдателей, если CIO не удастся арестовать Юн Сок Ёля к 6 января, то оно может попробовать вновь вызвать его на допрос. Однако ранее он трижды не являлся на разговор со следователями, что и стало причиной запросить ордер на арест.

В декабре парламент отстранил Юн Сок Ёля от власти после его попытки 3 декабря ввести в стране военное положение для борьбы против политических оппонентов. Это решение вызвало возмущение жителей страны, а парламент быстро проголосовал за отмену военного положения.

И. о. президента стал Хан Док Су. Позднее южнокорейский парламент также высказался за отстранение от власти Хан Док Су, на этом посту его сменил первый заместитель премьера, министр экономики и финансов Чхве Сан Мок, который заявил, что приоритет его политики - восстановление стабильности в стране.

Конституционный суд должен будет в ближайшие месяцы решить, оставлять ли в силе решение парламента об импичменте президенту. Ранее Чхве Сан Мок утвердил назначение еще двух судей в этот орган, однако требуется заполнить еще одно место, чтобы получить полный состав в девять судей. Для окончательного отстранения от власти Юн Сок Ёля требуются голоса минимум шести судей.