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Премьер Гренландии выступил против визита членов администрации Трампа на остров

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Гренландский премьер-министр Муте Эгеде считает, что запланированная поездка представителей администрации президента США Дональда Трампа на остров является попыткой усилить давление Вашингтона, сообщает The New York Times.

"Что советник по национальной безопасности может делать в Гренландии? Единственная цель - продемонстрировать власть над нами", - прокомментировал Эгеде планы советника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца и министра энергетики США Криса Райта посетить Гренландию позднее на этой неделе.

По мнению гренландского премьера, поездка Уолтца в Гренландию "укрепит веру американцев в миссию Трампа и усилит давление" на Гренландию.

По данным источников, во время визита Уолтц посетит американскую военную базу на острове.

Кроме того, премьер выразил недовольство визитом второй леди США Уши Вэнс, которая, как ожидается, прибудет на остров в четверг и вернется в США в субботу. "Сейчас уже не то время, когда визит жены политика мог бы считаться безобидным", - сказал он.

Лидер победившей на выборах в гренландский парламент партии "Демокраатит" ("Демократы") Йенс Фредерик Нильсен тоже критикует США за несвоевременность визитов. По его словам, тот факт, что американцы выбрали для них время, когда в стране еще не сформировано правительство, "еще раз говорит о неуважении к гренландскому народу".

11 марта в Гренландии прошли выборы в парламент. Хоть "Демократы" и получили самое крупное представительство в новом составе парламента, им не удалось набрать парламентского большинства в 16 мест, поэтому им придется начать коалиционные переговоры.

Ранее Трамп в обращении к Конгрессу заявил, что не намерен отказываться от территориальных притязаний на Гренландию. Он отметил, что США будут согласны принять ее в свой состав, если ее народ изъявит такое желание.

Президент США также не стал публично отказываться от возможности использовать военную силу для перехода острова под американский контроль.

США располагают космической базой "Питуффик" на севере Гренландии. Этот военный объект крайне важен для системы дальнего обнаружения баллистических ракет.

США Гренландия Дональд Трамп
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