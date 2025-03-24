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Дания усилит меры безопасности в Гренландии к приезду второй леди США

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Власти Дании принимают повышенные меры безопасности в Гренландии в преддверии визита жены вице-президента США Уши Вэнс, сообщает AP.

На остров направили дополнительные подразделения полиции и собак-ищеек, сообщили в полиции Дании. Число командированных сотрудников полиции не уточняется. По данным местных СМИ, речь идет о десятках полицейских.

Вторая леди США прибудет на остров 27 марта и завершит визит 29 марта. Она планирует посетить исторические места и познакомиться с местным культурным наследием.

Во время визита супруга вице-президента США посетит гонки на собачьих упряжках, в которой примут участие 37 человек и 444 собаки.

Ранее гренландский премьер-министр Муте Эгеде выразил недовольство ожидаемой поездкой второй леди США. "Сейчас уже не то время, когда визит жены политика мог бы считаться безобидным", - сказал он.

Он считает, что запланированные на эту неделю поездки на остров членов администрации президента США Дональда Трампа, в частности, советника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца и министра энергетики США Криса Райта, являются попыткой Вашингтона усилить давление на Данию с связи с планами Трампа присоединить Гренландию.

Ранее Трамп в обращении к Конгрессу заявил, что не намерен отказываться от территориальных притязаний на Гренландию. До этого он также не стал публично отказываться от возможности использовать военную силу для перехода острова под американский контроль.

США располагают космической базой "Питуффик" на севере Гренландии. Этот военный объект крайне важен для системы дальнего обнаружения баллистических ракет.

США Дания Гренландия Муте Эгеде Уши Вэнс Дональд Трамп
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