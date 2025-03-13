Трамп по-прежнему верит в присоединение Гренландии к США

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не отказался от идеи включения Гренландии в состав его страны.

"Я думаю, это произойдет", - ответил он в Белом доме на вопрос журналиста о "потенциальной аннексии Гренландии".

Трамп отметил, что Гренландия нужна США "для обеспечения международной безопасности".

Генсек НАТО Марк Рютте, проводящий в четверг переговоры с Трампом, на этом же брифинге отметил, что не хотел бы, чтобы НАТО принимало участие в обсуждении дальнейших отношений Гренландии к США.

Ранее Трамп неоднократно говорил, что намерен сделать Гренландию частью США. Он отмечал, что США будут согласны принять ее в свой состав, если ее народ изъявит такое желание.

Ранее на этой неделе победившая на выборах в парламент Гренландии партия "Демокраатит" ("Демократы") заявила, что выступает против планов Трампа взять остров под контроль.

"Надеюсь, что он поймет, что мы не продаемся", - сказал лидер партии Йенс Фредерик Нильсен и добавил, что необходимо "построить нашу собственную страну своими силами", без вмешательства США.