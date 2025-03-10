Гренландский премьер-министр отметил неуважительное отношение Трампа к жителям острова

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп не проявляет достаточного уважения к жителям Гренландии - самоуправляемой территории Дании, заявил датской государственной вещательной компании DR премьер-министр острова Муте Эгеде.

"Мы заслуживаем уважительного отношения, и я не думаю, что президент США проявлял его с момента вступления в должность", - сказал он.

По его мнению, последние действия американского президента привели к тому, что жители Гренландии больше не хотят сближаться с США, как могли бы хотеть в прошлом. Эгеде считает, что гренландцам следует прикладывать больше усилий для развития отношений со странами, которые относятся к ним с уважением, во имя будущего.

Выступая в Конгрессе 4 марта Трамп подтвердил заинтересованность в приобретении самоуправляемой территории Дании, заявив, что Вашингтон получит контроль над Гренландией "так или иначе".

Эгеде же неоднократно заявлял, что Гренландия принадлежит своему народу и что она должна сама решать свое будущее. Он, как и многие гренландские политики, выступает за полную независимость острова.

11 марта в Гренландии пройдут парламентские выборы в условиях давления США и растущего стремления жителей к независимости от Дании. Результаты последних предвыборных опросов, проведенных исследовательской компанией Verian и региональных СМИ, показывают, что 85% выступают против включения в состав США, 6% - "за", еще 9% не определились с мнением.

Кроме того, 40% опрошенных выступают против вероятного вступления Гренландии в ЕС; 60% имеют противоположное мнение на этот счет. Такие же результаты показывали опросы в 2021 году. Однако, по сравнению с 2021 годом, теперь снизился процент тех, кто поддерживает партии, выступающие за независимость от Дании - с 80% до 69%.