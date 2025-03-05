Трамп хочет завершить конфликт на Украине, заполучить Гренландию и заработать триллионы на пошлинах. Обобщение

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Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что за 43 дня второго срока своего президентства смог добиться большего, чем предыдущие администрации.

"За 43 дня мы добились большего, чем большинство администраций за четыре года или восемь лет. И это только начало", - заявил он, выступая перед обеими палатами Конгресса.

Украинское урегулирование

"Пришло время положить конец бессмысленной войне", - сказал Трамп, остановившись на вопросе украинского конфликта, заявив, что "работает над этим неустанно".

Он сообщил, что Вашингтон "провел серьезные обсуждения" с Москвой и получил от нее "мощные сигналы о готовности к миру".

Вместе с тем, он подчеркнул, что для разрешения украинского кризиса необходимо вести переговоры с обеими сторонами конфликта.

Трамп сообщил, что после скандальной встречи на прошлой неделе с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме получил от него письмо о готовности к переговорам об урегулировании конфликта на Украине.

"Ранее сегодня я получил важное письмо от президента Украины Зеленского. В нем говорится: "Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее...", - заявил Трамп.

Зачитывая во время выступления письмо Зеленского, Трамп также сообщил, что Украина готова подписать сделку с Вашингтоном по украинским редкоземельным металлам в любое удобное для США время.

Трамп напомнил, что США на помощь Украине "потратили, возможно, $350 млрд", в то время как "Европа потратила больше денег на покупку российской нефти и газа, чем на защиту Украины".

Территориальные притязания

Трамп подтвердил, что не намерен отказываться от территориальных притязаний на Гренландию и контроль над Панамским каналом.

Соединенные Штаты будут согласны принять Гренландию в свой состав, если ее народ изъявит такое желание, сказал он.

"Мы решительно поддерживаем ваше право определять собственное будущее. Если вы предпочтете нас, мы поприветствуем вас в Соединенных Штатах Америки", - обратился Трамп к жителям принадлежащего Дании острова.

Он подчеркнул, что США "заполучат" Гренландию "так или иначе". "Мы намерены ее получить. (...) Вы будете в безопасности. Мы сделаем вас богатыми и вместе поднимем Гренландию на невиданные высоты", - добавил президент.

Он сообщил, что США начали принимать меры по возвращению себе контроля над Панамским каналом.

"Моя администрация будет возвращать Панамский канал, и мы уже начали это делать", - сказал Трамп. По его словам, "буквально сегодня крупная компания объявила, что покупает оба порта близ Панамского канала", - отметил он.

Вернуть США контроль над каналом Трамп обещал в день вступления в должность президента. По его мнению, панамские власти не выполняют свои обязанности по управлению каналом, а им управляет Китай.

Импорт и тарифная политика

Вводимые администрацией США в отношении ряда стран пошлины принесут экономике огромные деньги и помогут создать новые рабочие места, заявил Трамп.

"Мы получим триллионы долларов и создадим невиданное количество рабочих мест", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что вводимые им пошлины представляют собой зеркальный ответ на аналогичные действия ряда стран - "теперь наша очередь".

"Как они нас обкладывают пошлинами, так и мы их. Как они вводят налог в отношении нас, так и мы в отношении них. Если они применяют нетарифные барьеры, чтобы не пустить нас на свой рынок, мы сделаем то же самое, чтобы не пустить их на наш рынок", - сказал американский лидер.

Для отмены пошлин Канада и Мексика, считает Трамп, должны принять дополнительные меры для прекращения проникновения в США с их территорий фентанила и других наркотиков.

"Мексика и Канада должны сделать гораздо больше, чем сделали, и остановить поток фентанила и наркотиков в США. И они это сделают", - подчеркнул он.

Трамп информировал, что со 2 апреля США введут ответные тарифы против других стран, взимающих завышенные пошлины на американские товары.

"Индия облагает наши автомобили пошлинами свыше 100%, Китай - вдвое больше, чем мы с них, а Европа делает то же самое. Это закончится 2 апреля", - сказал президент.

Экономические проекты

Президент сообщил о работе администрации над некоторыми крупными проектами, призванными служить развитию экономики страны.

"Моя администрация работает над строительством гигантского газопровода на Аляске", - сказал он. По его словам, это будет крупнейший газопровод в мире, на который будут потрачены триллионы долларов.

"Япония, Южная Корея и другие страны хотят стать нашими партнерами. (...) Это будет поистине грандиозно", - отметил американский лидер.

Он заявил, что вскоре примет решение о наращивании добычи в стране редкоземельных металлов.

"Позднее на этой неделе я приму историческое решение о значительном расширении добычи наиболее важных редкоземельных металлов здесь, в США", - сказал Трамп.

Он также объявил о создании в Белом доме нового ведомства - Управления по судостроению.

"Мы хотим возродить американскую судостроительную отрасль, включая коммерческое и военное судостроение (...). Мы предложим специальные налоговые льготы, чтобы "она вернулась домой", сказал Трамп.

В результате, по его словам, США станут строить корабли "очень быстро и очень скоро", что необходимо в интересах национальной безопасности.

Для борьбы с инфляцией американские власти намерены снизить стоимость энергии и положить конец "вопиющей" трате денег налогоплательщиков.

"Для дальнейшей борьбы с инфляцией мы не только снизим стоимость энергии, но и положим конец вопиющей трате денег налогоплательщиков", - пообещал президент.

Он добавил, что с этой целью создал департамент государственной эффективности, который возглавил американский предприниматель Илон Маск.

Еще одним из источников доходов Трамп назвал деньги, получаемые от продажи "золотых карт " состоятельным иностранцам, они позволят сократить госдолг США.

"Они собираются заплатить много денег, и на эти деньги мы собираемся сократить наш долг", - заявил он.

Кроме того, по его мнению, благодаря продажам "золотых карт", дающих возможность жить в США и получить в перспективе американское гражданство, удастся привлечь "блестящих, трудолюбивых людей, которые будут создавать рабочие места".