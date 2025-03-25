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Премьер-министр Дании назвала неприемлемым давление США на Гренландию

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - США оказывают непозволительно большое давление на Гренландию, заявила датскому телеканалу TV2 премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Об этом сообщают западные СМИ.

"Я вынуждена отметить, что в этой ситуации на Гренландию и Данию оказывают неприемлемое давление. Мы будем этому противостоять", - сказала она.

В четверг 27 марта на остров прибудет американская делегация, в составе которой женаа вице-президента Уша Вэнс, а также советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и министр энергетики Крис Райт.

Фредериксен ранее заявляла, что датская сторона не приглашала представителей США посетить автономную датскую территорию. Она считает, что назвать предстоящую поездку частным визитом нельзя, так как в поездке принимают участие официальные представители другой страны.

Пресс-секретарь Совета нацбезопасности Белого дома Брайан Хьюз назвал целью этой поездки "узнать больше о Гренландии, её культуре, истории и людях".

США Метте Фредериксен Гренландия Дания Майк Уолтц Уша Вэнс
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