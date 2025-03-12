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На парламентских выборах в Гренландии большинство получили сторонники независимости

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Сторонники независимости Гренландии одержали победу на состоявшихся 11 марта выборах в местный парламент, сообщает Датское радио.

По результатам подсчета 100% голосов, самое большое представительство в 31-местном парламенте получила партия "Демокраатик" (Demokraatik, "Демократы"), получившая 10 мест. Она придерживается либеральной идеологии и выступает за постепенное обретение независимости. На втором месте расположилась партия "Налерак" (Naleraq, "Стремление"), выступающая за более резкий разрыв связей с Данией и независимость острова. Ее в местном парламенте будут представлять восемь депутатов.

Стоявшая до выборов у власти в Гренландии социалистическая партия левого толка "Инуит атакватигиит" (Inuit Ataqatagiit, "Объединение эскимосов") потерпела поражение, получив лишь семь мест. Их партнеры из социал-демократической партии "Сиумут" (Siumut, "Вперед") будут представлены в новом составе парламента четырьмя депутатами.

Еще два места получили либерал-консерваторы из партии "Атассут" ("Солидарность").

Хотя "Демократы" и получили самое крупное представительство в новом составе парламента Гренландии, они не располагают парламентским большинством в 16 мест, поэтому им придется начать коалиционные переговоры.

Явка составила 70,9%.

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