Кибератака на IT-системы норвежской Equinor не затронула добычу нефти и газа

Фото: AP/ТАСС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Кибератака на отдельные IT-системы норвежской Equinor не повлияла на производственные операции компании, говорится в сообщении на ее сайте.

"В настоящее время нет никаких признаков того, что атака имеет последствия для сотрудников, партнеров или поставщиков. Производство остается незатронутым", - подчеркнула компания.

Согласно информации НК, продолжается работа по нейтрализации атаки и восстановлению полной целостности затронутых систем.

"Пока рано говорить о том, сколько времени это займет. Equinor продолжает эту работу в диалоге с органами национальной безопасности", - указывается в сообщении.

При этом отмечается, что поскольку это не вирусная атака, риска ее распространения нет.