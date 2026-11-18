Российских лыжников могут не пустить в Швецию на ЧМ-2027

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Швеции планирует не допускать россиян участию в чемпионате мира по лыжному спорту в Фалуне, сообщила на пресс-конференции министр иностранных дел Мария Мальмер Стенергард. Об этом сообщает SVT.

"Можно считать риском для международных отношений Швеции, что российские спортсмены могут въезжать и выступать в Швеции", - cказала она и добавила, что российским спортсменам можно отказать во въезде, даже если им выдали визы в другой стране ЕС.

Соревнования по лыжным гонкам в рамках программы чемпионата мира 2027 пройдут в шведском Фалуне в конце февраля.