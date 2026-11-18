Путин, Трамп и Си Цзиньпин кратко пообщались на саммите АТЭС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обменялись рукопожатием и перекинулись парой фраз на церемонии совместного фотографирования перед приемом в честь глав делегаций саммита АТЭС.

Торжественный прием по традиции проходит от имени руководителя страны, принимающей саммит - в этот раз председателя КНР Си Цзиньпина. Поочередно главы делегаций стран, участвующих в саммите, прибыли на прием, их встречал Си Цзиньпин с супругой, после чего все перешли на традиционное фэмили-фото.

Именно в ходе церемонии совместного фотографирования Путин и Трамп встретились, поприветствовали друг друга в присутствии Си Цзиньпина и обменялись несколькими фразами.

В ходе совместного фотографирования Путин и Трамп заняли места по разные стороны от Си Цзиньпина и его супруги, по завершении церемонии глава российского государства немного задержался, приветствуя и других участников саммита, с которыми до этого еще не виделся.