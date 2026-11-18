Дмитриев видит движение к разрешению разногласий РФ и США благодаря усилиям Путина и Трампа

Кирилл Дмитриев Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Россия и США становятся ближе к разрешению различных разногласий благодаря усилиям лидеров двух стран, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Мне кажется, что все ближе и ближе благодаря усилиям президента Путина и президента Трампа мы движемся к разрешению разногласий", - сказал Дмитриев в интервью информационной службе (ИС) "Вести".

Он отметил, что запланированные на четверг контакты на "полях" саммита АТЭС важны в этом ключе.

На "полях" саммита запланирована трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая, ожидаются и двусторонние контакты Путина и Трампа.