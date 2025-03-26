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Рубио просит Турцию поддержать мир на Украине и Южном Кавказе

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио в ходе встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом попросил Анкару способствовать миру на Украине и Южном Кавказе, сообщили в госдепартаменте.

"Госсекретарь попросил Турцию поддержать мир на Украине и Южном Кавказе", - говорится в сообщении.

Госсекретарь "высоко оценил лидерство Турции в глобальной коалиции по разгрому ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ) и подтвердил необходимость тесного сотрудничества для поддержки стабильной, единой и мирной Сирии".

Стороны обсудили "сотрудничество по ключевым вопросам безопасности и торговли". При этом Рубио отметил успехи в торгово-экономических отношениях между двумя странами и призвал к дальнейшему развитию экономического партнерства.

Он также выразил обеспокоенность "в связи с недавними арестами и протестами в Турции", говорится в сообщении.

Марко Рубио США
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