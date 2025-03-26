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Вьетнам одобрил пилотный проект Starlink в стране на пятилетний период

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Вьетнам разрешит сервису Starlink Илона Маска предоставлять услуги спутникового интернета в стране в течение пилотного пятилетнего периода.

Сервис сможет обслуживать максимум 600 тыс. клиентов, пилотный проект завершится 1 января 2031 года, говорится в заявлении правительства Вьетнама.

В феврале этого года власти страны изменили регулирование, разрешив зарубежным компаниям и бизнесу с иностранным участием управлять сервисами низкоорбитальных спутниковых технологий в стране на пилотной основе.

В сообщении правительства отмечается, что никаких ограничений на иностранное владение для сервиса Маска не будет.

Запуск Starlink во Вьетнаме позволит обеспечить доступ к интернету в море и в воздухе, что открывает потенциал для появления Wi-Fi на борту самолетов вьетнамских авиалиний.

Ранее правительство Вьетнама сообщало, что SpaceX заявила о готовности инвестировать $1,5 млрд для развития сервиса Starlink в стране.

Пилотная программа также предусматривает сотрудничество с вьетнамскими компаниями в плане поставок оборудования и услуг.

Вьетнам Starlink
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