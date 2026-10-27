В Израиле начались парламентские выборы

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Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В Израиле начались выборы в Кнессет, пишет The Times of Israel.

Избирательные участки открылись в 07:00 и будут работать до 22:00 по местному времени (с 08:00 до 23:00 по Москве). На выборах смогут проголосовать около 7,3 млн зарегистрированных избирателей.

Кандидаты от 36 партий баллотируются в 120-местный парламент. Для представительства в Кнессете партия должна получить не менее 3,25% голосов.

Участие в голосовании уже приняли президент Израиля Ицхак Герцог и председатель ультра-религиозной партии ШАС Арье Дери.

Главными кандидатами на пост премьера являются нынешний премьер-министр, 77-летний Биньямин Нетаньяху, баллотирующийся от правой партии "Ликуд", и бывший начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), 66-летний Гади Айзенкот, возглавляющий созданную им центристскую партию "Яшар".