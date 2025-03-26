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МИД Дании приветствует изменение программы визита американской делегации в Гренландию

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Решение администрации США о том, что американская делегация во время визита в Гренландию ограничится посещением космической базы "Питуффик", - это правильный шаг, заявил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

"Я думаю, хорошо, что американцы в ходе визита не будут взаимодействовать с гренландским обществом. Вместо этого они посетят собственную базу "Питуффик", и против этого мы ничего не имеем", - сказал министр.

Ранее планировалось, что 27 марта на остров прибудет американская делегация, в составе которой будут присутствовать вторая леди США Уша Вэнс, а также советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и министр энергетики Крис Райт. Предполагалось, что Уша Вэнс должна была посетить гонки на собачьих упряжках. Завершение визита намечалось на 29 марта. Пресс-секретарь Совета нацбезопасности Брайан Хьюз назвал целью этой поездки "узнать больше о Гренландии, ее культуре, истории и людях".

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала предстоящий визит недозволительно большим давлением на Гренландию. По ее словам, с учетом состава делегации визит нельзя было назвать частным, между тем никто этих представителей США на остров не приглашал.

25 марта Белый дом объявил, что делегацию возглавит сам вице-президент США Джей Ди Вэнс, и что он посетит только базу "Питуффик" для проверки ее безопасности. Вэнс в соцсети опубликовал видеообращение, в котором отметил, что запланированный визит его жены вызвал столько волнений, что он решил поехать вместе с ней, чтобы она "не развлекалась в Гренландии одна".

Президент США Дональд Трамп в обращении к Конгрессу заявил, что не намерен отказываться от территориальных притязаний на Гренландию. До этого он также не стал публично отказываться от возможности использовать военную силу для перехода острова под американский контроль.

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