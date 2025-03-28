Вице-президент США приехал на американскую военную базу в Гренландии

Вице-президент США Джей Ди Вэнс Фото: Jim Watson - Pool / Getty Images

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс в пятницу прибыл на американскую военную базу в Гренландии, сообщает Associated Press.

Сразу после того, как самолет с американской делегацией приземлился, Вэнс с супругой отправились общаться с военнослужащими. На совместном с военными обеде вице-президент указал, что "очень интересуется безопасностью в Арктике".

"Как вы знаете, это большая проблема. И она будет становиться только больше в ближайшие десятилетия", - сказал он.

В делегацию входят, в частности, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и министр энергетики США Крис Райт.

Ранее как на острове, так и в Дании, которой он принадлежит, грядущий визит сочли давлением со стороны США.

В этом году президент США Дональд Трамп в обращении к Конгрессу заявил, что не намерен отказываться от территориальных притязаний на Гренландию. Он отметил, что США будут согласны принять остров в свой состав, если его народ изъявит такое желание.