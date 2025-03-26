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Трамп заявил, что Гренландия нужна США для обеспечения международной безопасности

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что американские политики на этой неделе посетят Гренландию, чтобы показать, что остров необходим США для международной безопасности.

"Чтобы дать им понять, что нам нужна Гренландия для международной безопасности. Она нужна нам, мы должны ее получить", - заявил он в эфире подкаста Vince, отвечая на вопрос о цели поездки делегации.

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Президент США отметил, что не знает, хотят ли жители Гренландии стать гражданами США. При этом он считает, что их необходимо убедить в том, что присоединение к Соединенным Штатам - хорошая идея.

Ранее сообщалось, что на этой неделе с четверга по субботу на остров прибудет американская делегация, в составе которой супруга вице-президента США Уша Вэнс, а также советник президента Штатов по нацбезопасности Майк Уолтц и министр энергетики Крис Райт. Во вторник стало известно, что сам вице-президент Джей Ди Вэнс также присоединится к делегации.

Как на острове, так и в Дании, которой он принадлежит, грядущий визит сочли давлением со стороны США.

Ранее Трамп в обращении к Конгрессу заявил, что не намерен отказываться от территориальных притязаний на Гренландию. Он отметил, что США будут согласны принять остров в свой состав, если его народ изъявит такое желание.

Дональд Трамп Гренландия США
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