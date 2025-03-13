Поиск

Национальное собрание Франции призвало конфисковать замороженные активы РФ

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Депутаты нижней палаты французского парламента - Национального собрания - приняли резолюцию об усилении поддержки Украины с требованием конфисковать замороженные российские активы, сообщает газета Le Figaro в четверг.

Окончательный текст "настоятельно призывает Европейский союз и его государства-члены безотлагательно приступить к изъятию замороженных российских авуаров (...) с целью финансирования военной поддержки Украины".

"Значение резолюции, в основном, символическое, но депутаты рассчитывают, что она позволит им оказывать давление на курс правительства", - отмечает газета.

Согласно сообщению, по этому вопросу, как и по обороне Европы и поддержке вступления Украины в ЕС, парламентарии продемонстрировали значительные разногласия.

Текст был утверждён 288 голосами "за", 54 депутата проголосовали против. Резолюцию поддержали сторонники президента республики Эммануэля Макрона, социалисты, экологисты и правые партии "Республиканцы" и "Горизонты". Крайне левая "Непокорённая Франция" и коммунисты голосовали против резолюции. Депутаты от крайне правого "Национального объединения" воздержались, информирует Le Figaro.

Накануне официальный представитель французского правительства Софи Прима в связи с обсуждением данного вопроса в Национальном собрании заявила, что руководство Франции не поддерживает конфискацию замороженных российских активов. "Нет, правительство не поддерживает изъятия российских авуаров", - сказала Прима в эфире радиостанции Sud Radio. Представитель добавила, что арест замороженных активов "представляет собой серьёзные системные риски".

Национальное собрание Франция Украина Эммануэль Макрон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Bloomberg узнал, что Турция может поучаствовать в возможной миротворческой миссии на Украине

Bloomberg узнал, что Турция может поучаствовать в возможной миротворческой миссии на Украине

Лукашенко вылетел в Москву

Нефть Brent немного подешевела до $70,87 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 13 марта

Совет национальной безопасности создается в Сирии

Совет национальной безопасности создается в Сирии

Карни принесет присягу в качестве нового премьер-министра Канады 14 марта

Карни принесет присягу в качестве нового премьер-министра Канады 14 марта

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" в составе экипажа стартует в четверг к МКС

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" в составе экипажа стартует в четверг к МКС

Спецпосланник Трампа Уиткофф на этой неделе посетит РФ

Что произошло за день: среда, 12 марта

Лондон отзывает аккредитацию у российского дипломата и супруги одного из дипломатов РФ

Лондон отзывает аккредитацию у российского дипломата и супруги одного из дипломатов РФ
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6007 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне50 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2200 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе364 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });