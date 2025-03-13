Национальное собрание Франции призвало конфисковать замороженные активы РФ

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Депутаты нижней палаты французского парламента - Национального собрания - приняли резолюцию об усилении поддержки Украины с требованием конфисковать замороженные российские активы, сообщает газета Le Figaro в четверг.

Окончательный текст "настоятельно призывает Европейский союз и его государства-члены безотлагательно приступить к изъятию замороженных российских авуаров (...) с целью финансирования военной поддержки Украины".

"Значение резолюции, в основном, символическое, но депутаты рассчитывают, что она позволит им оказывать давление на курс правительства", - отмечает газета.

Согласно сообщению, по этому вопросу, как и по обороне Европы и поддержке вступления Украины в ЕС, парламентарии продемонстрировали значительные разногласия.

Текст был утверждён 288 голосами "за", 54 депутата проголосовали против. Резолюцию поддержали сторонники президента республики Эммануэля Макрона, социалисты, экологисты и правые партии "Республиканцы" и "Горизонты". Крайне левая "Непокорённая Франция" и коммунисты голосовали против резолюции. Депутаты от крайне правого "Национального объединения" воздержались, информирует Le Figaro.

Накануне официальный представитель французского правительства Софи Прима в связи с обсуждением данного вопроса в Национальном собрании заявила, что руководство Франции не поддерживает конфискацию замороженных российских активов. "Нет, правительство не поддерживает изъятия российских авуаров", - сказала Прима в эфире радиостанции Sud Radio. Представитель добавила, что арест замороженных активов "представляет собой серьёзные системные риски".