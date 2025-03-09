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После решения по активам РФ Володин напомнил Парижу, что "придется вернуть украденное"

После решения по активам РФ Володин напомнил Парижу, что "придется вернуть украденное"
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что решение французских властей о передаче Украине оружия в счет доходов от замороженных российских активов нарушает нормы международного права. Его слова приводит пресс-служба Думы.

Он отметил, что "говорил уже это на днях на фоне аналогичных действий британских властей: отвечать за свои действия и возвращать украденное все равно придется".

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что страна выделит Украине вооружение и боеприпасы еще на 195 млн евро, использовав доходы от замороженных российских активов.

Франция Себастьян Лекорню
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