После решения по активам РФ Володин напомнил Парижу, что "придется вернуть украденное"

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что решение французских властей о передаче Украине оружия в счет доходов от замороженных российских активов нарушает нормы международного права. Его слова приводит пресс-служба Думы.

Он отметил, что "говорил уже это на днях на фоне аналогичных действий британских властей: отвечать за свои действия и возвращать украденное все равно придется".

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что страна выделит Украине вооружение и боеприпасы еще на 195 млн евро, использовав доходы от замороженных российских активов.