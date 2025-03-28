США представили ХАМАС новое предложение о прекращении огня в Газе и освобождении заложников

Последствия авиаударов в Газе, 19 марта 2025 г. Фото: EPA/ТАСС

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - США через катарских посредников передали ХАМАС новое предложение, пытаясь освободить американского заложника Эдана Александера и возобновить переговоры о прекращении огня в Газе, сообщает портал Axios со ссылкой на израильского и американского чиновников.

Как заявили источники, предложение предусматривает, что президент США Дональд Трамп выступит с заявлением, призывающим к спокойствию в Газе и возобновлению переговоров о постоянном прекращении огня в обмен на освобождение Александера.

Неизвестно, примет ли ХАМАС данное предложение.

"Соглашения пока нет", - сказал американский чиновник.

Израильский чиновник заявил, что новое предложение "является скорее идеей, которая не до конца ясна или проработана".

Тем временем арабский дипломат в беседе с изданием The Times of Israel усомнился, что ХАМАС согласится освободить Александера только за заявление Трампа.

По его мнению, палестинское движение потребует чего-то более существенного.

По словам арабского дипломата, посредники из Катара и Египта встретились с делегацией ХАМАС в Дохе в четверг вечером, чтобы обсудить последнее предложение США.

Как Израиль отреагирует на это - также неясно.

В четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел консультации со своими начальниками служб безопасности и главными советниками, чтобы обсудить этот вопрос.

Axios сообщает, что несколько дней назад Египет проводил встречу с представителями ХАМАС в Каире, чтобы обсудить другое предложение в попытке продолжить переговоры.

Израильский чиновник сказал, что это предложение было очень похоже на представленное ранее посланником Трампа Стивом Уиткоффом, но ХАМАС его не принял.

Египтяне пригрозили депортировать бывших заключенных ХАМАС, которые были освобождены Израилем в рамках соглашения о прекращении огня в Газе и с тех пор находятся в Каире, если группировка не согласится освободить больше заложников.

Как сообщается, лидеры ХАМАС за пределами Газы были готовы согласиться с предложением Египта, но военный лидер движения в Газе Мохаммед Синвар отверг его.