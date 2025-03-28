Поиск

США представили ХАМАС новое предложение о прекращении огня в Газе и освобождении заложников

США представили ХАМАС новое предложение о прекращении огня в Газе и освобождении заложников
Последствия авиаударов в Газе, 19 марта 2025 г.
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - США через катарских посредников передали ХАМАС новое предложение, пытаясь освободить американского заложника Эдана Александера и возобновить переговоры о прекращении огня в Газе, сообщает портал Axios со ссылкой на израильского и американского чиновников.

Как заявили источники, предложение предусматривает, что президент США Дональд Трамп выступит с заявлением, призывающим к спокойствию в Газе и возобновлению переговоров о постоянном прекращении огня в обмен на освобождение Александера.

В миреНетаньяху заявил, что Израиль принял предложение США о прекращении огня, ХАМАС его отвергЧитать подробнее

Неизвестно, примет ли ХАМАС данное предложение.

"Соглашения пока нет", - сказал американский чиновник.

Израильский чиновник заявил, что новое предложение "является скорее идеей, которая не до конца ясна или проработана".

Тем временем арабский дипломат в беседе с изданием The Times of Israel усомнился, что ХАМАС согласится освободить Александера только за заявление Трампа.

По его мнению, палестинское движение потребует чего-то более существенного.

По словам арабского дипломата, посредники из Катара и Египта встретились с делегацией ХАМАС в Дохе в четверг вечером, чтобы обсудить последнее предложение США.

Как Израиль отреагирует на это - также неясно.

В четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел консультации со своими начальниками служб безопасности и главными советниками, чтобы обсудить этот вопрос.

Axios сообщает, что несколько дней назад Египет проводил встречу с представителями ХАМАС в Каире, чтобы обсудить другое предложение в попытке продолжить переговоры.

Израильский чиновник сказал, что это предложение было очень похоже на представленное ранее посланником Трампа Стивом Уиткоффом, но ХАМАС его не принял.

Египтяне пригрозили депортировать бывших заключенных ХАМАС, которые были освобождены Израилем в рамках соглашения о прекращении огня в Газе и с тех пор находятся в Каире, если группировка не согласится освободить больше заложников.

Как сообщается, лидеры ХАМАС за пределами Газы были готовы согласиться с предложением Египта, но военный лидер движения в Газе Мохаммед Синвар отверг его.

Дональд Трамп Израиль ХАМАС Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Землетрясение силой до пяти баллов произошло на юге Казахстана

Король Великобритании Карл III был госпитализирован на фоне продолжающегося лечения рака

Король Великобритании Карл III был госпитализирован на фоне продолжающегося лечения рака

Путин допустил возможность введения временного управления на Украине для проведения выборов

Путин допустил возможность введения временного управления на Украине для проведения выборов

Белый дом отозвал кандидатуру Стефаник на пост постпреда США при ООН

Белый дом отозвал кандидатуру Стефаник на пост постпреда США при ООН

В соглашении с Киевом оговорен контроль США над инвестициями в природные ресурсы

В соглашении с Киевом оговорен контроль США над инвестициями в природные ресурсы

На саммите "коалиции желающих" постановили удовлетворить военные и финпотребности Киева

На саммите "коалиции желающих" постановили удовлетворить военные и финпотребности Киева

Что произошло за день: четверг, 27 марта

Путин назвал серьезными планы США по присоединению Гренландии

Путин назвал серьезными планы США по присоединению Гренландии

Золото подорожало до рекорда из-за тревог вокруг пошлин

Золото подорожало до рекорда из-за тревог вокруг пошлин

В Амстердаме вооруженный ножом мужчина ранил пять человек

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6087 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне58 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2231 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе372 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });