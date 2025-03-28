Что случилось этой ночью: пятница, 28 марта

Заявления Путина в Мурманске, запуск угольного терминала "Лавна", землетрясение в Казахстане

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- РФ поддерживает идею разрешения конфликта на Украине мирными способами, но Москве необходимо обеспечить свою безопасность на длительную историческую перспективу, заявил президент Владимир Путин. Он также предложил обсудить возможность введения временного международного управления на Украине для проведения выборов. Это позволит привести к власти "дееспособное и пользующееся доверием" правительство, с которым РФ могла бы вести переговоры, заявил Путин.

- Командир 155-й бригады морской пехоты ТОФ генерал-майор Михаил Гудков назначен заместителем главкома ВМФ РФ. В зону его ответственности будет входить командование всей морской пехотой ВМФ, ракетными и артиллерийскими береговыми войсками.

- Порт "Лавна" под Мурманском погрузил первую судовую партию угля на экспорт, старт отгрузке дал президент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи. Объем инвестиций в угольный терминал превысил 87 млрд руб. Плановый объем перевалки порта "Лавна" составит 18 млн т в год, в перспективе он будет увеличен до 24 млн т в год.

- В Магаданской области группа спасателей пешком добралась до туристов, попавших под снежную лавину. На месте происшествия обнаружено четверо погибших и двое живых участников похода. Готовится их эвакуация.

- США через катарских посредников передали ХАМАС новое предложение о прекращении огня в Газе, пытаясь освободить американского заложника Эдана Александера, сообщил портал Axios со ссылкой на израильского и американского чиновников.

- Администрация Дональда Трампа решила не выдвигать на пост постпреда при ООН члена Палаты представителей от Республиканской партии Элиз Стефаник, сообщило издание The Hill. Белый дом уведомил о своем решении комитет Сената США по международным отношениям.

- В Жамбылской области в южной части Казахстана ночью произошло сильное землетрясение, жители девяти населенных пунктов ощутили подземные толчки интенсивностью до 5 баллов.