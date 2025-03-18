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Палестинские врачи заявили о 404 жертвах удара Израиля по Газе в ночь на вторник

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Число погибших при ударах израильской армии по сектору Газа в ночь на вторник увеличилось до 404 человек, сообщают ближневосточные СМИ со ссылкой на палестинские службы здравоохранения.

До этого поступали данные о 310 жертвах.

Информация о количестве пострадавших поступает противоречивая. По некоторым данным, ранены 562 человека, по другим - более 1 тыс.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что наносит массированные удары по объектам, принадлежащим ХАМАС, в секторе Газа.

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Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что "врата ада откроются в Газе", а ХАМАС будет атакован "невиданной силой", если палестинское движение не вернет оставшихся 59 заложников.

В ХАМАС в свою очередь указали, что израильское правительство своим решением возобновить боевые действия подвергает опасности жизни заложников.

1 марта истек 42-дневный срок прекращения огня в секторе Газа, который был частью первого этапа соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

На прошлой неделе администрация президента США Дональда Трампа попыталась продлить режим прекращения огня и представила сторонам соответствующее предложение. Но переговоры в Дохе завершились безрезультатно, и Белый дом заявил, что движение ХАМАС отклонило это предложение.

Хроника 07 октября 2023 года – 18 марта 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС сектор Газа
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