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WPost назвала целью новых ударов Израиля по Газе смягчение требований ХАМАС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Возобновление ударов Израиля по сектору Газу направлено на то, чтобы группировка ХАМАС заняла более компромиссную позицию на переговорах о прекращении огня, на которых пока не удается добиться прорыва, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Два израильских чиновника сообщили изданию, что удары 18 марта - тактический прием, который должен заставить ХАМАС смягчить свои требования после недель застопорившихся переговоров.

1 марта истек 42-дневный срок прекращения огня в секторе Газа, который был частью первого этапа соглашения между Израилем и ХАМАС.

Газета напоминает, что ХАМАС призывал обсудить второй этап соглашения, который предусматривал бы вывод израильских войск из Газы и прекращение боевых операций в обмен на освобождение оставшихся заложников. Власти Израиля хотели бы продлить первый этап и добиться освобождения большего числа заложников.

Один из собеседников газеты рассказал, что в итоге Армия обороны Израиля представила израильскому руководству несколько вариантов действий; выбор пал на тот, при котором ЦАХАЛ наносит удары по десяткам целей в Газе, включая командный состав ХАМАС среднего ранга, но не по лидерам группировки.

Также Израиль подготовил план нового наземного наступления; его могут задействовать в случае проблем на переговорах и угрозы ХАМАС.

Другой источник утончил, что израильское правительство будет ждать, чтобы понять, оказали ли удары влияние на переговорный процесс. "Если ХАМАС решит вернуться за стол переговоров для настоящего диалога, тогда ЦАХАЛ остановится", - сказал представитель израильских властей.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили, что наносят массированные удары по объектам, принадлежащим ХАМАС, в секторе Газа. В ХАМАС в свою очередь указали, что израильское правительство своим решением возобновить боевые действия подвергает опасности жизни заложников.

На прошлой неделе администрация президента США Дональда Трампа попыталась продлить режим прекращения огня и представила сторонам соответствующее предложение. Но переговоры в Дохе завершились безрезультатно, и Белый дом заявил, что движение ХАМАС отклонило это предложение.

Газа Израиль США ХАМАС ЦАХАЛ Дональд Трамп
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