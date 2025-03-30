Поиск

Президент Финляндии назвал 20 апреля хорошей датой для прекращения огня на Украине

Президент Финляндии назвал 20 апреля хорошей датой для прекращения огня на Украине
Фото: Sebastian Christoph Gollnow/picture alliance via Getty Images

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что в субботу провел около семи часов с американским лидером Дональдом Трампом на неофициальной встрече в Мар-а-Лаго во Флориде, сыграв в гольф и поговорив на актуальные темы. После встречи он отметил, что 20 апреля было бы хорошей датой для прекращения огня на Украине.

"Встреча (с Трампом) была полезной", - сказал Стубб в воскресенье на пресс-конференции в Лондоне.

Он сообщил, что обсуждались две темы: отношения между Финляндией и США и конфликт на Украине.

Стубб отметил, что перед поездкой разговаривал с "ключевыми союзниками", в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Великобритании Киром Стармером, генсеком НАТО Марком Рютте, а также со всеми премьер-министрами стран Северной Европы и руководством ЕС.

Он добавил, что передал Трампу информацию о поддержке Украины со стороны Финляндии и Европы, намерении продолжить санкции в отношении России.

Стубб заявил, что 20 апреля - это хорошая дата для прекращения огня на Украине. "Подход Финляндии заключается в том, что 20 апреля было бы хорошим временем для полноценного прекращения огня без каких-либо условий. Почему 20 апреля? Потому что нужен крайний срок, потому что это Пасха и потому что тогда президент Дональд Трамп будет у власти около трех месяцев", - сказал он.

Стубб отметил, что отношения между Финляндией и США по-прежнему зиждутся на прочной основе.

Финский президент особо выделил тему возможного строительства Финляндией ледоколов для США. "Президент Трамп несколько раз в течение дня поднимал идею строительства ледоколов, и это хорошо для Финляндии. Мы считаем очень важным, что сможем внести свой вклад в строительство ледоколов как союзники, потому что Финляндия построила около 60% ледоколов в мире", - подчеркнул Стубб.

При этом он заявил, что не видит никакой связи между Гренландией и ледоколами.

Стубб находится в Лондоне, в понедельник должна состояться его встреча со Стармером.

Финляндия США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп не исключил вторичных пошлин на нефть из РФ при отсутствии соглашения по Украине

СМИ узнали о планах Трампа поговорить с Путиным на будущей неделе

"Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок последствий землетрясения в Мьянме

Трамп уверен, что Гренландия так или иначе войдет в состав США

Трамп уверен, что Гренландия так или иначе войдет в состав США

МЧС РФ заявило, что в Мьянме самая сложная обстановка наблюдается в Мандалае

МЧС РФ заявило, что в Мьянме самая сложная обстановка наблюдается в Мандалае

Что случилось этой ночью: воскресенье, 30 марта

Обострение палестино-израильского конфликта

В ХАМАС согласились с новым предложением о перемирии в секторе Газа

Шеф Пентагона назвал приоритетами защиту Тайваня и проблемы национальной обороны

Шеф Пентагона назвал приоритетами защиту Тайваня и проблемы национальной обороны

Турецкая оппозиция провела крупную акцию протеста в Стамбуле

Турецкая оппозиция провела крупную акцию протеста в Стамбуле

Ситуация в Таиланде нормализуется после землетрясения

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2234 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне59 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6106 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе373 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });