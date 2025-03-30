Президент Финляндии назвал 20 апреля хорошей датой для прекращения огня на Украине

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Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что в субботу провел около семи часов с американским лидером Дональдом Трампом на неофициальной встрече в Мар-а-Лаго во Флориде, сыграв в гольф и поговорив на актуальные темы. После встречи он отметил, что 20 апреля было бы хорошей датой для прекращения огня на Украине.

"Встреча (с Трампом) была полезной", - сказал Стубб в воскресенье на пресс-конференции в Лондоне.

Он сообщил, что обсуждались две темы: отношения между Финляндией и США и конфликт на Украине.

Стубб отметил, что перед поездкой разговаривал с "ключевыми союзниками", в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Великобритании Киром Стармером, генсеком НАТО Марком Рютте, а также со всеми премьер-министрами стран Северной Европы и руководством ЕС.

Он добавил, что передал Трампу информацию о поддержке Украины со стороны Финляндии и Европы, намерении продолжить санкции в отношении России.

Стубб заявил, что 20 апреля - это хорошая дата для прекращения огня на Украине. "Подход Финляндии заключается в том, что 20 апреля было бы хорошим временем для полноценного прекращения огня без каких-либо условий. Почему 20 апреля? Потому что нужен крайний срок, потому что это Пасха и потому что тогда президент Дональд Трамп будет у власти около трех месяцев", - сказал он.

Стубб отметил, что отношения между Финляндией и США по-прежнему зиждутся на прочной основе.

Финский президент особо выделил тему возможного строительства Финляндией ледоколов для США. "Президент Трамп несколько раз в течение дня поднимал идею строительства ледоколов, и это хорошо для Финляндии. Мы считаем очень важным, что сможем внести свой вклад в строительство ледоколов как союзники, потому что Финляндия построила около 60% ледоколов в мире", - подчеркнул Стубб.

При этом он заявил, что не видит никакой связи между Гренландией и ледоколами.

Стубб находится в Лондоне, в понедельник должна состояться его встреча со Стармером.