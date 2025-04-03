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Токио считает "крайне прискорбным" введение Вашингтоном ответных пошлин

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ёдзи Муто призвал Вашингтон отказаться от введения пошлин на японские товары.

"Тарифные меры, предпринятые США, крайне прискорбны, и я вновь настоятельно призываю не применять их к Японии", - сказал Муто.

Он добавил, что беседовал с министром торговли США Говардом Латником до объявления президентом США Дональдом Трампом решения о введении пошлин в отношении иностранных торговых партнеров.

По словам Муто, он пояснил Латнику, как эти тарифы негативно повлияют на американскую экономику, подрывая способность японских компаний инвестировать в США.

В свою очередь генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции выразил обеспокоенность вводимыми США мерами.

"У нас есть серьезные опасения относительно соответствия (введения пошлин - ИФ) соглашению Всемирной торговой организации (ВТО) и японо-американскому торговому соглашению", - заявил Хаяси.

Как передает "Киодо", Хаяси сказал, что Токио настоятельно призвал Вашингтон отменить решение администрации Трампа о введении 24-процентного сбора на японскую продукцию.

Западные СМИ сообщают, что Япония не смогла добиться исключения из 25-процентных американских пошлин на импорт автомобилей.

Вашингтон Япония США Токио Едзи Муто
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