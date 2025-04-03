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В Белом доме призвали американцев не волноваться о росте цен из-за новых пошлин

Пресс-секретарь Белого дома просит инвесторов "довериться президенту"

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп и члены его администрации в четверг заявили, что не нужно беспокоиться об экономической ситуации после подписания Трампом в среду указа о введении пошлин в размере не менее 10% для всех стран.

"Операция окончена! Пациент выжил и идет на поправку. По прогнозам пациент скоро станет сильнее, больше, лучше и непоколебимее, чем когда-либо", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

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"Всем, кто сегодня утром находится на Уолл-стрит, я скажу: доверьтесь президенту Трампу. У него есть проверенная первым сроком экономическая формула, которую теперь президент удваивает", - заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в интервью телеканалу CNN.

Левитт добавила, что проводимые в жизнь Трампом экономические меры являются лишь "политикой здравого смысла", а его решение о введении пошлин окончательно и не подлежит пересмотру.

"Президент тверд в своем решении и не будет пересматривать свою стратегию, даже если тарифы нарушат одну из статей договора НАТО", - утончила Левитт.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс также назвал необходимой мерой указ Трампа о пошлинах.

"Мы занимаем деньги у китайских крестьян, чтобы покупать вещи, которые они же производят. Это не похоже на рецепт экономического процветания, низких цен и хороших рабочих мест в США", - заявил Вэнс в интервью телеканалу Fox news.

Он добавил, что, хотя администрация США "очень упорно добивается снижения цен", американцам не стоит ожидать моментальных изменений.

США Дональд Трамп
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