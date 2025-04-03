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Макрон назвал введение таможенных пошлин США "жестоким и необоснованным"

Он призвал бизнес приостановить инвестиции в США

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал введение таможенных пошлин президентом США Дональдом Трампом и призвал французские компании, работающие в США, приостановить там все инвестиционные проекты. Он назвал введение пошлин "жестоким и необоснованным" решением, передает BFMTV.

"Торговые дефициты не корректируют путем введения тарифов", - заявил Макрон на встрече в Елисейском дворце с представителями экспортных отраслей и руководителями предприятий.

По его словам, эти "чрезвычайно серьезные меры для европейской экономики" будут иметь для нее "огромные последствия".

"И можно сказать наверняка: в результате принятых минувшей ночью решений американская экономика и американцы, будь то предприятия или граждане, станут слабее, чем вчера, и беднее", - сказал президент республики. По его мнению, в этой ситуации европейцам следует "сохранять единство".

Макрон призвал французские предприятия, работающие в США, приостановить там все инвестиционные проекты, пока объявление Трампа о резком увеличении пошлин по отношению к Европейскому союзу не будет прояснено.

"Важно, чтобы (...) будущие или объявленные в последние недели инвестиции были временно приостановлены до тех пор, пока мы не проясним ситуацию с Соединенными Штатами Америки", - считает французский президент.

Он высказал мнение, что миллиардные инвестиции крупных европейских игроков в американскую экономику были бы неверным сигналом в ситуации, когда США "ударяют по нам".

Эммануэль Макрон США Франция Дональд Трамп
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