Поиск

Рэпер Паша Техник умер

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Рэп-исполнитель Паша Техник (Павел Ивлев) умер в возрасте 40 лет в больнице в Тайланде, сообщил "Проект Выжившие", который собирал средства на помощь рэперу.

Позднее смерть Паши Техника подтвердила его бывшая жена Карина Мельничук (также известна под псевдонимом Ева Карицкая). "Царствие небесное. Запомню тебя таким счастливым. Люблю",— написала она в своем телеграм-канале под совместным фото с экс-супругом.

Рэпера госпитализировали с острым респираторным дистресс-синдромом, сообщил 27 марта его менеджер Марк Флинк. Как информировал "Проект Выжившие" 31 марта, состояние Паши Техника оценивалось как близкое к крайней степени тяжести, у него диагностировали пневмонию с поражением почти 100% легких, полиорганную недостаточность, септический шок. Сегодня он пережил клиническую смерть.

Новость дополняется

Тайланд Паша Техник смерть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дума может сократить сроки заблаговременного уведомления полиции о зрелищных мероприятиях

В Театре Моссовета учредили худсовет

Умершие знаменитости

Умер актер Вэл Килмер

Умер актер Вэл Килмер

Михаил Пиотровский стал лауреатом "Премии Художественного театра"

Михаил Пиотровский стал лауреатом "Премии Художественного театра"

Лауреатов спецпремии "Золотая Маска" наградили в Большом театре

Прокуратура Парижа попросила приговорить Депардье к условному тюремному сроку

Прокуратура Парижа попросила приговорить Депардье к условному тюремному сроку

В список фильмов для семейного просмотра вошли более 400 советских и современных картин

Ревизию последних покупок планируют провести в Пушкинском музее

Ревизию последних покупок планируют провести в Пушкинском музее

На поддержку российской анимации предложено передавать 10% от сборов иностранной

"Мастер и Маргарита" стал обладателем "Ники" как лучший игровой фильм

"Мастер и Маргарита" стал обладателем "Ники" как лучший игровой фильм
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне63 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6128 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе376 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России60 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });