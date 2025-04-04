Рэпер Паша Техник умер

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Рэп-исполнитель Паша Техник (Павел Ивлев) умер в возрасте 40 лет в больнице в Тайланде, сообщил "Проект Выжившие", который собирал средства на помощь рэперу.

Позднее смерть Паши Техника подтвердила его бывшая жена Карина Мельничук (также известна под псевдонимом Ева Карицкая). "Царствие небесное. Запомню тебя таким счастливым. Люблю",— написала она в своем телеграм-канале под совместным фото с экс-супругом.

Рэпера госпитализировали с острым респираторным дистресс-синдромом, сообщил 27 марта его менеджер Марк Флинк. Как информировал "Проект Выжившие" 31 марта, состояние Паши Техника оценивалось как близкое к крайней степени тяжести, у него диагностировали пневмонию с поражением почти 100% легких, полиорганную недостаточность, септический шок. Сегодня он пережил клиническую смерть.

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