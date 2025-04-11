Китай объявил об увеличении пошлин на товары из США до 125%

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Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Пекин в пятницу объявил о дополнительных пошлинах на товары из США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министерство финансов Китая.

"Китай поднимет пошлины на все товары из США с 84% до 125%. Мера вступит в силу с 12 апреля", - приводит Bloomberg выдержку из коммюнике китайского минфина.

"Эта мера предпринята после того, как президент США Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Китая", - напоминает агентство.

В министерстве финансов отметили, что Китай будет игнорировать дальнейшие американские пошлины на китайскую продукцию.

"С учетом того, что у рынка больше нет возможности принимать американские товары, экспортируемые в Китай по нынешним уровням тарифов, если американская сторона впоследствии продолжит вводить пошлины на китайские товары, экспортируемые в США, китайская сторона не обратит на это внимания", - подчеркивается в сообщении Минфина КНР.

Ранее американские СМИ со ссылкой на Белый дом сообщали, что американские пошлины на товары из Китая в общей сложности составляют на данный момент 145%.