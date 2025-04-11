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Си Цзиньпин предсказал изоляцию США в результате торговой войны

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин во время визита в Испанию заявил, что торговые войны ведут к негативным последствиям для всех сторон, передает "Синьхуа".

"В торговых войнах не бывает победителей. Противостояние всему миру в конечном итоге обернется (для США - ИФ) собственной изоляцией, - сказал он. - Китай и Евросоюз твердо поддерживают глобализацию экономики и свободную торговлю".

Председатель КНР выступил за "совместные усилия Китая и ЕС по сопротивлению одностороннему давлению", которое оказывают США.

Представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге отметил, что "Китай не хочет торговых войн, но не боится их".

"Если США хотят решать вопросы путем диалога, они должны прекратить чрезмерное давление и безрассудные меры. Такие тактики на нас не действуют", - добавил Линь Цзянь.

Пекин объявил об увеличении пошлин на товары из США до 125% с 12 апреля.

9 апреля президент США Дональд Трамп объявил о немедленном повышении пошлин на импорт из Китая до 125%, затем представитель Белого дома уточнил журналистам, что с учетом предыдущего повышения американские пошлины на товары из Китая в общей сложности выросли до 145%.

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Евросоюз Китай Дональд Трамп США Си Цзиньпин Линь Цзянь
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