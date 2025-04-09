Трамп приостановил на 90 дней повышение пошлин для ряда стран, не назвав их

Речь идет о более чем 75 странах, запросивших переговоры по тарифам

Дональд Трамп Фото: Anna Moneymaker/Getty Image

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп объявил, что решил поставить на паузу на 90 дней повышение пошлин на импорт в отношении более 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу. Предполагается, что в течение этого периода данные страны будут платить пошлины в минимальном размере - 10%.

"Я санкционировал 90-дневную паузу и существенно сниженные до 10% ответные пошлины на этот период", - написал он в Truth Social.

Трамп отметил, что это коснулось более 75 стран, которые отправили в США своих представителей для переговоров и не попытались ответить на американские пошлины ни в какой форме.

Bloomberg отмечает, что пока неясно, какие именно страны получат данную паузу. Агентство добавляет, что эти страны действительно в течение этого периода "все равно будут платить пошлины в 10%, вступившие в силу еще в субботу".

Для Китая, который стал повышать пошлины в ответ, Трамп незамедлительно ввел повышение тарифов до 125%.