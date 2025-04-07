В Эстонии подготовлен законопроект о выходе из конвенции по запрету противопехотных мин

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Эстонии подготовило и внесло на рассмотрение в правительство законопроект о выходе страны из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин, сообщает Postimees.

До 18 апреля законопроект должен быть согласован с четырьмя министерствами: министерствами экономики и коммуникаций, юстиции и цифровых технологий, обороны и внутренних дел, после чего передан на окончательное утверждение в парламент.