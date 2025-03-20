РФ примет меры при выходе Польши и стран Балтии из конвенции о запрете противопехотных мин

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Москва примет меры военно-технического характера для обеспечения национальной безопасности после выхода Польши и стран Балтии из конвенции о запрете противопехотных мин, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Активные усилия Польши и стран Балтии по выходу из конвенции, конечно, приведут к дальнейшей эскалации напряженности в Европе, деградации ситуации в области региональной международной безопасности. Безусловно, предпримем ответные шаги в целях обеспечения национальной обороны и безопасности в том числе военной технического характера", - сказала она в ходе брифинга.

18 марта Литва объявила о решении выйти из Конвенции о противопехотных минах (Оттавская конвенция), к этому решению присоединились Польша, Латвия и Эстония.