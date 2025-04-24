Латвия вышла из конвенции по запрету противопехотных мин

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал закон о выходе республики из Оттавской конвенции, запрещающей применение, накопление и производство неуправляемых противопехотных мин, документ опубликован в четверг в официальном вестнике государственной информации республики.

"Выйти из Конвенции о запрещении применения, накопления запасов и производства противопехотных мин и об их уничтожении от 18 сентября 1997 года", - сказано в документе.

В пояснении к закону говорится, что "за 20 лет с момента присоединения Латвии к конвенции ситуация в сфере региональной безопасности существенно изменилась".

"Учитывая динамику ситуации в сфере региональной безопасности, Латвии крайне важно не ограничивать гибкость своих действий и использовать различные системы вооружения и решения для усиления сдерживания и обеспечения защиты страны и ее населения. По оценке Латвии, неуправляемые противопехотные мины в сочетании с другими минами и системами вооружения повышают обороноспособность, которую невозможно заменить альтернативными решениями", - отмечается в тексте.

16 апреля этого года Сейм Латвии принял в окончательном чтении закон о выходе страны из Оттавской конвенции. За выход проголосовали 66 парламентариев, против - 14, двое воздержались, трое не участвовали в голосовании.

18 марта о решении выйти из Конвенции о противопехотных минах (Оттавская конвенция) объявила Литва. К этому решению присоединились Польша, Латвия, Эстония и Финляндия.