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Что произошло за день: воскресенье, 20 апреля

Как проходит пасхальное перемирие, Сбербaнк и ВTБ отменят комиссии при льготной ипотеке, рекордное тепло в Москве

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ сообщило о попытках атак ВСУ в ДНР во время пасхального перемирия. В военном ведомстве отметили, что российские войска в зоне СВО с 18:00 19 апреля строго соблюдали режим прекращения огня.

- Сбербaнк и ВTБ отменят комиссии при выдаче льготной ипотеки. При этом глава Сбера Герман Греф констатировал, что после этого резко упадет объем выдачи ипотеки.

- Bloomberg сообщил, что власти США планируют масштабные реформы Госдепа. В частности издание пишет, что прекратят существование десятки должностей и отделов, в том числе занимающихся вопросами климата, беженцев, демократии и Африки.

- Жара задержится в Москве до среды включительно, сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В воскресенье температура в столице второй день подряд превысила рекордные значения.

- Разлив нефтепродуктов зафиксирован в сахалинском Холмске. ЧП произошло при перекачке топлива в береговые емкости из танкера, судно оградили бонами.

- "Трактор" стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина КХЛ. Челябинцы со счетом 4-1 выиграли серию у минского "Динамо".

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