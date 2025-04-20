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Жара задержится в Москве до среды включительно

Жара задержится в Москве до среды включительно
Фото: Ярослав Чингаев/АГН "Москва"

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Аномально жаркая погода сохранится в Москве до среды включительно, понижение температуры откладывается, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"По прогнозам, все-таки, очень жаркая погода сохранится до среды включительно. Около +25 градусов температура будет до среды включительно", - сказал Вильфанд.

Он напомнил, что ранее прогнозировалось, что понижение температуры начнется со вторника, а в среду днём уже будет +10...+15 градусов.

Температура в Москве второй день подряд превышает рекордные значения, отметил Вильфанд.

"Только что в полдень рекордное значение - в 1973 году 20 апреля было +24 градуса, а сейчас уже +24,1. И сейчас уверенный прогноз можно давать, что будет +26 и выше. Это июльская температура. И сегодня среднесуточная температура будет соответствовать самому жаркому климатическому периоду, а именно второй половине июля. Сегодня минимальные температуры были +12...+13 градусов, а днём будет +26 и выше", - сказал Вильфанд.

Он также отметил, что температурный рекорд был побит и в субботу: максимальная температура составила +26 градусов, до этого рекорд для 19 апреля был +23,6 градуса в 1973 году.

"А среднесуточная температура 19 апреля составила 19,5 градусов - такая температура является средней климатической температуры середины июля", - уточнил Вильфанд.

Также вчера было побито больше десятка температурных рекордов на европейской территории России.

Роман Вильфанд Гидрометцентр
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