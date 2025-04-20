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Разлив нефтепродуктов зафиксирован в сахалинском Холмске

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Разлив нефтепродуктов произошел в Холмском морском торговом порту, сообщила в воскресенье пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры (ДВТП).

"Сегодня при перекачке топлива в береговые емкости из танкера "Александр Кащук", находящегося на 6 причале ПАО "Холмский морской торговый порт" в городе Холмске, произошел разлив нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

Судно оградили бонами, чтобы не дать нефтепродуктам распространиться в окружающую среду.

Сахалинская транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента. Также надзорное ведомство контролирует ход аварийно-спасательной операции.

Холмск Холмский морской торговый порт Сахалинская область
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