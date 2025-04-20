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Bloomberg сообщил, что власти США планируют масштабные реформы Госдепа

Bloomberg сообщил, что власти США планируют масштабные реформы Госдепа
Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Администрация США намеревается провести серьезную реорганизацию Госдепартамента, а также сокращение его структур, сообщает в воскресенье Bloomberg со ссылкой на проект соответствующего указа американского президента Дональда Трампа.

"Черновик указа Трампа, который распространяется среди дипломатов США, предлагает радикальное уменьшение и реструктуризацию Госдепартамента, говорится в копии документа, оказавшейся в распоряжении Bloomberg. Если эти изменения воплотят в жизнь, они приведут к одной из крупнейших реорганизаций ведомства с момента его основания в 1789 году", - информирует агентство.

Согласно планам, прекратят существование десятки должностей и отделов, в том числе занимающихся вопросами климата, беженцев, демократии и Африки.

Вместе с тем Госдеп преобразуют в четыре региональных бюро, которые будут заниматься Индо-Тихоокеанским регионом, Латинской Америкой, Ближним Востоком и Африкой.

Американская администрация также хочет сократить дипломатическую активность в Канаде, уменьшить численность дипперсонала в Оттаве. Власти также собираются закрыть посольства и консульства, не имеющие первостепенное значение, в странах тропической Африки.

Ожидается, что дипломаты, приписанные к конкретным регионам, будут оставаться там; их не будут переводить из региона в регион. Кроме того, экзамены на дипломатическую службу будут сформулированы с требованием "разделять взгляд президента на внешнюю политику".

Предполагается, что изменения вступят в силу к 1 октября. О реформах могут официально сообщить в нынешний вторник.

Однако один высокопоставленный сотрудник Госдепа в Африке сказал Bloomberg, что, судя по информации, циркулирующей в ведомстве, реформы будут не столь кардинальными, как они описаны в документе.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X назвал подобную информацию "фейковыми новостями".

США Госдеп США Дональд Трамп Марко Рубио
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