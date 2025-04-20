Минобороны РФ сообщило о попытках атак ВСУ в ДНР во время пасхального перемирия

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины, несмотря на режим пасхального перемирия, минувшей ночью предприняли попытки атак позиций российских войск, они отражены, сообщило министерство обороны РФ в воскресенье.

"Несмотря на объявление режима Пасхального перемирия формирования ВСУ в ночное время предприняли попытки атак позиций российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь Донецкой народной республики, которые были отражены", - сказано в сообщении.

Минобороны отмечает, что "в соответствии с приказом Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации все группировки войск в зоне специальной военной операции с 18:00 19 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях".