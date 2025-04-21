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Глава Пентагона раскритиковал СМИ за публикации о его сообщениях в чатах

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны США Пит Хегсет раскритиковал СМИ и бывших сотрудников военного ведомства за попытки очернить его репутацию, пишет The Hill.

Он отметил, что подобные СМИ "берут в качестве анонимных источников недовольных бывших сотрудников, а затем - пытаются вредить людям и разрушать их репутацию".

По его словам, подобная схема не сработает в отношении него, так как он "меняет Министерство обороны, возвращая его под контроль военных".

Ранее в понедельник пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт заявила, что президент страны Дональд Трамп "в полной мере доверяет" Хегсету.

До этого The New York Times сообщала, что глава Пентагона поделился подробными планами военной операции против хуситов в Йемене в групповом закрытом чате в мессенджере Signal, в котором состояли его жена, адвокат и брат. Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл назвал это сообщение "фейком, распространенным бывшими сотрудниками ведомства с целью "саботажа".

В конце марта главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что случайно оказался в закрытом групповом чате, где Хегсет обсуждал планы по нанесению ударов по объектам хуситов в Йемене с вице-президентом страны Джей Ди Вэнсом, советником по нацбезопасности Майком Уолтцем и госсекретарем Марко Рубио.

Дональд Трамп Пентагон США Пит Хегсет Кэролайн Левитт Шон Парнелл
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