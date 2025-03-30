Трамп заявил, что не станет увольнять чиновников из-за скандала с мессенджером Signal

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выступил в защиту своего советника по нацбезопасности Майка Уолтца и министра обороны Пта Хегсета в связи со скандалом, связанным с обсуждением планов ударов по йеменским хуситам в мессенджере Signal, сообщил телеканал NBC News.

"Я не увольняю людей на основании фейковых новостей и во время охоты на ведьм", - заявил Трамп телеканалу.

Он подчеркнул, что и Уолтц, и Хегсет по-прежнему пользуются его полным доверием.

Ранее он уже говорил NBC, что уверен в своей команде. "Это единственный сбой за два месяца (работы администрации - ИФ), и тот оказался не серьезным", - сказал президент США.

Как сообщалось, главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что случайно оказался в закрытом чате в мессенджере, где глава Пентагона Пит Хегсет обсуждал планы по нанесению ударов по объектам хуситов в Йемене с вице-президентом страны Джей Ди Вэнсом, советником по нацбезопасности Майком Уолтцем и госсекретарем Марко Рубио.

По данным СМИ, именно Уолтц случайно пригласил журналиста в это чат, что вызвало слухи о его возможной отставке.