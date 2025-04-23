Лондон подтвердил отмену встречи на уровне глав МИД по Украине

Рубио уточнил, что на техническую встречу в Великобританию поедет Келлог

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Британский Форин-офис подтвердил, что встречу глав МИД европейских стран и США в Лондоне по вопросу украинского урегулирования действительно перенесли на неопределенный срок, пишет The Guardian. Предполагалось, что министры встретятся 23 апреля.

В МИД уточнили, что переговоры все-таки пройдут, но на более низком уровне. Встреча будет закрытой для представителей СМИ.

Ранее глава МИД Британии Дэвид Лэмми заявлял, что провел продуктивные телефонные переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Лэмми пообещал продолжить диалог по украинской проблеме.

Ранее стало известно, что главы МИД Британии, Франции, и ФРГ Лэмми, Жан Ноэль-Барро и Анналена Бербок отменили участие во встрече по проблеме Украины в Лондоне после того, как от этих переговоров отказался госсекретарь США Марко Рубио.

Вместо госсекретаря и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, на переговоры поедет спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, что подтвердил в соцсети сам Рубио.

"Сегодня у нас был продуктивный диалог с главой МИД Великобритании Дэвидом Лемми (...) Наша делегация ожидает продуктивной технической встречи с украинской и британской сторонами, - написал он и добавил, что ждет начала переговоров и будет следить за ними. Глава Госдепа пообещал скорректировать свое расписание для визита в Великобританию в ближайшие месяцы.

Глава МИД Украины Андрей Сибига в Лондоне 23 апреля проведет двустороннюю встречу с британским министром иностранных дел Дэвидом Лэмми, сообщает Sky News.