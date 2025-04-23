Песков в контексте ожидаемого визита Уиткоффа отметил быструю изменчивость ситуации

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Кремль проинформирует СМИ, если визит спецпосланника США Стива Уиткоффа в Россию состоится, так как ситуация является подвижной, и все быстро меняется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Если это произойдет, мы вас проинформируем. Пока что-то конкретно сказать по этой теме я вам не могу. Сейчас ситуация достаточно подвижная, поэтому все очень быстро меняется, поэтому будем вас информировать по факту, с тем чтобы исключить какие-то неправильные ожидания и понимания", - ответил Песков на вопрос, ожидается ли все еще приезд Уиткоффа в Россию на этой неделе.

Ранее предполагалось, что Уиткофф приедет в Россию на этой неделе после участия в переговорах в Лондоне по Украине. Кроме Уиткоффа, в лондонской встрече должны были участвовать госсекретарь США Марко Рубио, а также главы МИД Украины, Великобритании, Франции, и ФРГ Андрей Сибига, Дэвид Лэмми, Жан Ноэль-Барро и Анналена Бербок.

Затем стало известно, что от поездки в Лондон отказался Рубио. Вслед за ним отменили свое участие во встрече и другие министры. Переговоры состоятся, но на более низком уровне, американскую делегацию возглавит спецпосланник президента США Кит Келлог.

"В Лондоне никакого саммита не планировалось. Я не знаю, о чем вы говорите. Саммит, это встреча в верхах. В Лондоне речь шла о встрече посланцев из США, Украины, чтобы США могли продолжить свои посреднические усилия, - прокомментировал изменения Песков. - Насколько мы понимаем, пока не удалось сблизить позиции по каким-то вопросам. Поэтому встреча сейчас не состоялась".

На этом же брифинге Песков подтвердил, что переговоры с американцами продолжаются, а контактов с европейцами и украинцами у Москвы нет.

Комментируя слова вице-президента США Джея Ди Вэнса, который заявил, что США выйдут из переговоров, если Россия и Украина не согласятся на предложения Вашингтона, Песков сказал, что в Москве это не считают ультиматумом.

"Нет, США продолжают свои посреднические усилия, и, безусловно, мы приветствуем эти посреднические усилия. Также мы продолжаем наши контакты, но, безусловно, вокруг урегулирования очень много нюансов, которые нужно обговаривать и нужно сближать позиции. Эта работа продолжается", - сказал Песков.