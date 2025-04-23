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Вэнс пригрозил выходом США из переговоров по Украине

По его словам, обеим сторонам пора принять предложения Вашингтона

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в Индии, что сторонам украинского конфликта настало время принять предложения Вашингтона по урегулированию, а в противном случае США откажутся дальше участвовать в дипломатическом процессе, передает Bloomberg.

"Самое время для них - сказать "да", или для Соединенных Штатов - выйти из этого процесса", - сказал он, отметив, что США представили обеим сторонам конфликта четко сформулированные предложения.

Вэнс подчеркнул, что для решения кризиса и заключения любого мирного соглашения и России, и Украине придется прекратить огонь и понять, что обеим придется пойти на территориальные уступки для заключения мирного соглашения.

Ранее в апреле президент США Дональд Трамп, говоря об украинском урегулировании, заявил, что "если по какой-либо причине одна из сторон крайне усложнит процесс", США откажутся от этой задачи.

23 апреля стало известно, что главы МИД Британии, Франции, и ФРГ Дэвид Лэмми, Жан Ноэль-Барро и Анналена Бербок отменили участие во встрече по Украине в Лондоне после того, как от этих переговоров отказался госсекретарь США Марко Рубио.

США Марко Рубио Украина Джей Ди Вэнс
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