Прогресс на переговорах по Украине в Лондоне маловероятен из-за позиции Киева

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - После того, как президент Украины Владимир Зеленский отклонил ряд положений подготовленного Вашингтоном плана по урегулированию украинского конфликта, прогресс на переговорах в среду в Лондоне с участием США, Европы и Киева представляется маловероятным, пишет The Wall Street Journal.

В частности, Зеленский "отклонил предложение США признать контроль России над Крымом в рамках соглашения о прекращении огня, поставив под сомнение усилия президента Трампа по прекращению войны", говорится в публикации.

По мнению газеты, такая позиция Зеленского "перечеркивает последний шаг президента Трампа, направленный на прекращение войны на Украине (...) и создает новую неопределенность в будущем отношений между Киевом и Вашингтоном, которые Трамп поставил в зависимость от быстрой сделки".

Портал Axios отмечает, что переданный украинской стороне американский план является "окончательным предложением президента Трампа" и напоминает, что Белый дом заявлял о готовности США выйти из переговорного процесса в том случае, если оно не будет принято.

В то же время портал сообщает, что источник, близкий к украинскому правительству, сказал, что Киев рассматривает этот план как выгодный России, а не Украине.

"В предложении очень четко говорится о том, какие ощутимые выгоды получит Россия, но лишь расплывчато и в целом говорится о том, что получит Украина", заявил собеседник Axios.

Как сказал порталу один из американских чиновников, "за последние 24 часа со стороны украинцев появились признаки того, что во время встреч в среду в Лондоне они хотели бы обсудить 30-дневное прекращение огня, а не рамки мирного плана Трампа".

Тем не менее, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила журналистам: "Переговоры продолжаются, и, надеюсь, мы движемся в правильном направлении".

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф должен в конце этой недели посетить Москву для очередной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, объявил Белый дом во вторник.