Париж и Лондон не исключают, что Украине придется уступить ряд территорий

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Франция и Великобритания допускают вариант украинского урегулирования, при котором Киев пойдет на территориальные уступки в пользу России, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По словам источника WSJ, знакомого с ходом переговоров, британские и французские чиновники допускают сценарий, при котором Украина признает потерю контроля над рядом территорий в пользу России в обмен на гарантии безопасности и экономическую поддержку. При этом Париж и Лондон все же предпочли бы соглашение, при котором "украинские территории, которые забрала Россия до войны", считались бы российскими только де-факто.

Накануне The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что американские переговорщики на встрече в Лондоне по украинскому конфликту 23 апреля должны были предложить Украине и Европе признать Крым российской территорией и заморозить линии фронта. Это предложение было впервые представлено на встрече в Париже на прошлой неделе. Оно также включает в себя отмену санкций в отношении России в будущем.