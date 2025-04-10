В Польше открыт новый лагерь для размещения 2,5 тысяч военных США

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В Польше ввели в эксплуатацию новый лагерь для размещения американских военнослужащих, сообщило польское Минобороны.

Лагерь открылся в Центре боевой подготовки Дравско в комплексе Глебоке (Западно-Поморское воеводство Польши на северо-западном побережье Балтийского моря).

Строительство финансировалось "за счет национальных средств и Программы инвестиций в безопасность НАТО (NSIP)".

"Комплекс имеет возможность предоставить краткосрочное размещение для 2500 солдат (согласно стандартам НАТО)", - уточнили в Минобороны Польши.

"Для нас большая честь быть с вами, когда мы поднимаем американский флаг над этим новым объектом, который построили поляки для американцев. Он является ярким свидетельством прочной приверженности и нашего прочного союза с Вооруженными силами Польши и польским народом", - прокомментировал ответственный за тактические сухопутные войска США в Польше генерал Кертис Тейлор.