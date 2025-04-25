Трамп верит в налаживание отношений Саудовской Аравии и Израиля

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп уверен, что ему удастся оказать содействие налаживанию отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

"Я думаю, Саудовская Аравия присоединится к соглашениям Авраама (предусматривающим нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами), и я полагаю, что произойдет это очень быстро", - сказал он журналу Time.

Соглашения Авраама были заключены в период первого срока администрации Трампа в 2020 году при участии США между Израилем и тремя арабскими странами - Бахрейном, ОАЭ и Марокко. В январе 2021 года процесс присоединения к соглашениям начал Судан, однако до конца этот процесс завершен не был. Еще несколько арабских стран рассматривали возможность присоединения к этим соглашениям, но в связи со сменой администрации в Белом доме в 2021 году ситуация застопорилась.