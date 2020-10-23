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Палестина назвала соглашение Израиля и Судана "ударом в спину"

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в пятницу заявил, что приветствует шаги, направленные на нормализацию отношений между Суданом и Израилем.

"Я приветствую совместные усилия США, Судана и Израиля по нормализации отношений между Суданом и Израилем", - приводят арабские СМИ его слова.

Он указал, что "ценит все усилия, нацеленные на установление мира и стабильности в регионе".

Позитивная реакция на это событие начала поступать и из Европы. К примеру, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что рад "слышать, что Судан нормализует отношения с Ираном".

"Надеемся, что другие арабские страны последуют (этому примеру - ИФ)", - написал Курц в твиттере.

Между тем, официальный представитель Организации освобождения Палестины Васель Абу Юсеф раскритиковал соглашение, заявив, что для палестинцев это - "новый удар в спину".

В движении ХАМАС также подвергли критике эту договоренность, которую они посчитали "шагом в неправильном направлении".

Один из лидеров движения Сами Абу Захри со своей стороны указал, что сделанное ранее в пятницу заявление "не соответствует исторической позиции Судана, которая всегда заключалась в поддержке палестинского народа".

В пятницу в Белом доме объявили, что на нормализацию отношений с Израилем вслед за ОАЭ и Бахрейном согласился Судан.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Саудовская Аравия вскоре тоже может присоединиться к процессу нормализации отношений мусульманских стран с Израилем.

Израиль Судан Палестина

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